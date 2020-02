De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft samen met telecomaanbieders honderd telefoonnummers ingetrokken die werden gebruikt voor nephelpdesks, schrijft de ACM woensdag. De nummers werden gebruikt om mensen op te lichten, oftewel helpdeskfraude.

Helpdeskfraude is een vorm van oplichting waarbij een slachtoffer in contact komt met iemand die zich voordoet als een medewerker van een helpdesk, van bijvoorbeeld een groot bedrijf als Microsoft of Apple. De oplichter probeert het slachtoffer telefonisch over te halen om hem op afstand toegang te geven tot de computer, waarna geld wordt gestolen.

De ACM werkt in de zaak rond de nephelpdesks samen met onder meer het Openbaar Ministerie (OM), de politie en telecomaanbieders. Als duidelijk is dat een Nederlands nummer wordt gebruikt voor helpdeskfraude, dan blokkeert de ACM dat nummer in samenwerking met telecomaanbieders. Dit kan de ACM alleen doen bij Nederlandse telefoonnummers: over buitenlandse nummers heeft de ACM geen bevoegdheid.

"We willen voorkomen dat criminelen nummers gebruiken om mensen op te lichten", vertelt Martijn Snoep, bestuursvoorzitter bij de ACM. "Daarom hebben we nummers die voor de nephelpdesks gebruikt werden uit de lucht laten halen. Zo voorkomen we samen misbruik en schade voor de consument."

De toezichthouder raadt mensen aan om alert te zijn. Bedrijven als McAfee en Microsoft bellen mensen nooit thuis om hulp bij computerproblemen te bieden, schrijft de ACM. Ook als het contact met de helpdesk via een Nederlands telefoonnummer verloopt, kunnen daar criminelen achter zitten.

Banken melden 5,3 miljoen euro schade in twee jaar door helpdeskfraude

ABN AMRO, ING, Rabobank en de Volksbank hebben in de afgelopen twee jaar meldingen over bijna 5,3 miljoen euro aan helpdeskfraude ontvangen, bleek maandag uit cijfers die het OM heeft gedeeld met NU.nl.

In 2018 werden volgens de vier banken zeker 1.732 mensen slachtoffer van deze vorm van fraude. Het totale schadebedrag kwam uit op bijna 2,4 miljoen euro. Het afgelopen jaar nam het aantal slachtoffers toe tot 3.099. Zij werden voor bij elkaar zo'n 2,9 miljoen euro opgelicht.