Facebook geeft toe aan de eis van de Singaporese minister van Communicatie en Informatie en blokkeert de Facebook-pagina van States Times Review. Het blog verspreidt volgens de minister nepnieuws. Facebook "erg bezorgd" te zijn vanwege het verzoek.

De minister beschuldigde de Facebook-pagina maandag van het verspreiden van onwaarheden en wilde dat de omstreden nepnieuwswet op de pagina wordt toegepast.

Facebook zei in een verklaring wettelijk verplicht te zijn om het verzoek van de regering in te willigen, maar het bedrijf spreekt zich daar in een verklaring wel tegen uit: "We vinden dit soort eisen disproportioneel. Deze weerspreken de claim van de regering dat de nepnieuwswet niet wordt gebruikt als middel voor censuur. We zijn erg bezorgd over wat dit betekent voor de vrijheid van meningsuiting in Singapore."

De States Times Review is op basis van de nepnieuwswet drie keer gecensureerd. Het blog noemde minister S. Israwan zaterdag nog een "propagandaminister", nadat hij had gezegd dat States Times Review-blogger Alex Tan een celstraf van drie jaar en een geldboete van 40.000 Singaporese dollar (ruim 26.500 euro) riskeert als het blog zichzelf niet bestempelt als bron van onwaarheden.

In november plaatste Facebook na een eis van de Singaporese regering al een annotatie bij een Facebook-bericht van States Times Review. In het bericht beschuldigt Tan het land van het manipuleren van verkiezingen en de arrestatie van een klokkenluider.

Hoewel het sociale medium dit verzoek inwilligde, riep Facebook ook toen op terughoudend te zijn met het toepassen van de omstreden wet.