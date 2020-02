Een federale rechtbank in de Verenigde Staten heeft dinsdag de aangifte van Chinese telecom- en smartphonefabrikant Huawei tegen de Amerikaanse overheid geseponeerd. Huawei deed aangifte vanwege het productverbod dat de VS het bedrijf oplegde.

De rechter in Amerikaanse staat Texas oordeelde dat de overheid legaal heeft gehandeld.

Volgens de VS wordt apparatuur van Huawei door de Chinese overheid gebruikt voor spionage. In augustus werd in de VS een wet van kracht die het gebruik van onder meer Huawei-apparatuur in telecomnetwerken beperkt.

Huawei meent dat de restricties in de wet "te breed" zijn en het bedrijf beperkt in het concurreren op de markt. De rechter oordeelde dinsdag echter dat de wet correct is opgesteld. Ook was hij er niet van overtuigd dat Huawei door de restricties niet goed zou kunnen functioneren op de markt.

In een reactie op het oordeel zegt Huawei tegen persbureau Reuters dat zij "begrip hebben voor het grote belang van nationale veiligheid, maar dat het handelen van de VS een vals gevoel van bescherming biedt en de grondrechten van Huawei ondermijnt". De smartphonefabrikant overweegt om nieuwe gerechtelijke stappen te nemen.

Gespannen relatie tussen VS en Huawei

De spanningen tussen de Verenigde Staten en Huawei zijn de afgelopen maanden opgelopen door de Amerikaanse beschuldiging dat apparatuur van Huawei door de Chinese overheid gebruikt zou kunnen worden voor spionage.

Ook de arrestatie van Huawei-topvrouw Meng Wanzhou in een fraudezaak rondom het bedrijf leidde tot spanningen. Zij werd in december op verzoek van de Verenigde Staten opgepakt in Canada.