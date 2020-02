Facebook moet het account van een medewerker van het Israëlische spionagebedrijf NSO deblokkeren, heeft een rechter in Tel Aviv dinsdag beslist. NSO-personeel klaagde Facebook in november aan nadat het bedrijf de privéaccounts van een groep medewerkers had geblokkeerd.

Het Amerikaanse bedrijf klaagde NSO in oktober aan, nadat bleek dat het Israëlische bedrijf spionagesoftware via WhatsApp naar smartphones had verstuurd. Ook blokkeerde Facebook de Facebook- en Instagram-profielen van NSO-medewerkers die op zijn sociale media actief waren.

De groep NSO-medewerkers stapte in november naar de rechtbank in Tel Aviv. De beslissing van dinsdag gaat over één account, maar naar verwachting velt de rechter in de komende dagen hetzelfde oordeel over de accounts van de andere personeelsleden.

Volgens Facebook was het blokkeren van de "relevante accounts" nodig nadat het bedrijf vaststelde dat NSO achter een "geavanceerde cyberaanval" zat. De spionagesoftware zou in een periode van enkele weken naar 1.400 WhatsApp-gebruikers zijn gestuurd.

NSO verkoopt zijn spyware formeel alleen aan overheden in de strijd tegen terrorisme en ernstige misdaad, maar de malafide software is door verschillende landen ingezet tegen advocaten, journalisten, activisten, diplomaten en politieke tegenstanders.