De Haagse politie heeft donderdag een 38-jarige man uit Pijnacker en een 40-jarige man uit Voorburg opgepakt op verdenking van grootschalige drugshandel via het darkweb, meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag. De mannen zouden via het darkweb zeker dertienhonderd bestellingen hebben afgehandeld.

Naar de 38-jarige man uit Pijnacker werd een onderzoek gestart omdat hij zeer geregeld drugs per post verzond in Duitsland. Hij zou de zendingen voorbereiden en naar Duitsland en België brengen, om de drugs vervolgens op te sturen naar klanten over de hele wereld. De 40-jarige man uit Voorburg is vermoedelijk degene die de verkoop op het darkweb organiseerde.

Het aanbod op het darkweb omvatte vrijwel "alle te bedenken soorten drugs", schrijft het OM. "Van amfetamine, xtc, cocaïne en hasj tot ketamine. Met het onderzoek is een belangrijke leverancier van drugs via het darkweb aangepakt."

In het onderzoek werkte de politie samen met de opsporingsinstantie in Frankfurt. De man uit Pijnacker is aangehouden in Duitsland en zal daar worden vervolgd. De man uit Voorburg zal worden vervolgd in Nederland.

Nederland is een van de actiefste EU-landen als het gaat om de verkoop van illegale drugs via het darkweb. Tussen 2015 en 2017 werd door Nederlanders voor meer dan 10 miljoen euro aan drugs verhandeld op AlphaBay, blijkt uit statistieken die Europol in bezit heeft.