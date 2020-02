Klanten van Tele2 met een 4G-abonnement kunnen in de meeste landen van de Europese Unie nog niet gratis gebruikmaken van 4G, terwijl dat volgens Europese regels wel moet. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaf Tele2 vier weken geleden een waarschuwing omdat het bedrijf zich niet aan de regels houdt.

De termijn om aan de regels te voldoen, is woensdag verstreken. De ACM hoopte er met de deadline voor te zorgen dat iedereen tijdens de voorjaarsvakantie dezelfde snelheid van mobiel internet zou ervaren, ongeacht in welk EU-land en met welke provider. "Als 4G beschikbaar is, moeten klanten die thuis ook 4G hebben, daarvan gebruik kunnen maken", aldus de toezichthouder.

Tele2 biedt als enige van de vier grote providers niet in alle EU-landen en de voormalige lidstaat Verenigd Koninkrijk een 4G-verbinding: alleen in Zweden, Estland, Letland, Litouwen en Kroatië krijgen Tele2-klanten 4G-snelheden. In die vijf landen heeft Tele2 een eigen netwerk.

In andere EU-landen moet het bedrijf afspraken met andere providers maken om op lokale netwerken 4G aan te bieden. Omdat Tele2 die afspraken niet rond heeft, vallen klanten in die landen bijvoorbeeld terug op het langzamere 3G-internet, terwijl 4G in die regio wel beschikbaar is.

De ACM zegt niet expliciet welke providers de regels overtreden, maar een woordvoerder laat weten dat de waarschuwing in januari is uitgegaan naar meer dan één provider. Nu de deadline van vier weken is verstreken, gaat de toezichthouder controleren of de providers die in januari op de vingers zijn getikt hun beleid hebben aangepast.

Een woordvoerder van T-Mobile, dat Tele2 in januari 2019 overnam, laat in een reactie weten in contact te staan met de ACM, maar ging niet in op vragen van NU.nl.