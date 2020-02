De gezondheidsorganisatie WHO heeft op haar website een waarschuwing afgegeven voor phishingmails en -sms'jes over het coronavirus 2019-nCoV. In deze berichten doen criminelen zich als de WHO voor om persoonlijke informatie afhandig te maken.

De phishingberichten lijken van de WHO te komen en spelen in op de zorgen rond het coronavirus. Ontvangers worden gevraagd een malafide link of bijlage te openen. Ook wordt gevraagd om gevoelige informatie te delen, zoals gebruikersnamen en wachtwoorden.

Op de waarschuwingspagina schrijft de WHO dat ze nooit bijlages stuurt waar niet om is gevraagd. Ook vraagt de organisatie nooit om geld of deelname aan loterijen. Het is niet bekend hoeveel phishingberichten er in omloop zijn.

De WHO vraagt gebruikers om nepmails en andere nepberichten uit naam van de WHO te melden. Ook adviseert de organisatie om linkjes altijd te controleren.

"Cybercriminelen gebruiken noodgevallen zoals dit virus om mensen snelle beslissingen te laten nemen. Denk altijd goed na voordat je persoonlijke informatie deelt en raak niet in paniek."