ProRail werkt samen met de NS aan nieuwe planningssoftware waarmee meer treinverkeer mogelijk moet worden, zo meldt de beheerder van het Nederlandse spoornetwerk op zijn website.

Op dit moment rijden er maximaal zevenduizend treinen per dag. Niels Bik van ProRail ICT zegt tegen De Telegraaf dat dat er in de toekomst negenduizend per dag kunnen worden.

Als twee treinen op hetzelfde spoor komen, zit daar nu minimaal drie minuten tussen. "Dit kan vaak korter", zegt Bik. Door meer en langere treinen op een dag in te zetten, moet de verwachte reizigersgroei opgevangen worden.

Het nieuwe systeem zou vanaf 2022 ingezet kunnen worden. De software moet razendsnel registreren wanneer de treinen ergens rijden. "In de nieuwe planningssoftware gaan we op een andere manier bepalen of treinen zouden botsen of niet", zegt Bik. "Er zijn veel secties, veel treinen en dus heel veel data. Om planners snel feedback te kunnen geven, moeten we dit in milliseconden doorrekenen."

De NS verwacht dat de maximale capaciteit van het spoor in 2027 in zicht komt, bleek vorig jaar. Daarom wordt naar oplossingen gezocht om "de schaarse infrastructuur zo goed mogelijk te benutten".