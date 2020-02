Microsoft heeft een Office-app voor Android uitgebracht waarin Excel, PowerPoint en Word zijn ondergebracht. Voorheen waren daar verschillende apps voor nodig.

De Microsoft Office-app is na maanden van bètatests officieel verschenen in de Google Play Store. Met de app hoeven gebruikers niet steeds tussen verschillende programma's te wisselen om documenten aan te passen.

In de app kunnen gebruikers samenwerken met anderen. Documenten en presentaties kunnen in de cloud worden opgeslagen, zodat de gebruiker op een ander apparaat verder kan gaan met een project.

De app is met name voor smartphones bedoeld. Zo is Office niet geoptimaliseerd voor tablets en Chromebooks. Op iOS is de app er nog niet, het is ook niet bekend wanneer die versie beschikbaar komt.