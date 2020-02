De Europese Unie heeft het idee van Facebook afgewezen over hoe online berichtgeving gereguleerd zou kunnen worden. Dat schrijft Reuters.

Facebook-directeur Mark Zuckerberg sprak maandag in Brussel achter gesloten deuren met verschillende Eurocommissarissen. Tijdens het gesprek ging het over nieuwe regels over Europees dataverkeer en -beheer, die woensdag door Brussel gepresenteerd worden.

Na afloop van het gesprek vertelde Thierry Breton, Europees commissaris voor Industrie, aan verslaggevers dat Facebook niet bepaalt welke regulatie er komt voor online content. "Wij hoeven ons niet aan te passen aan dit bedrijf", zei hij. "Dit bedrijf moet zich aanpassen aan ons."

Breton gaf aan dat hij voor het einde van dit jaar beslist of strengere regels nodig zijn om online platforms te reguleren en om hun verantwoordelijkheden vast te leggen.

Voorafgaand aan de bijeenkomst publiceerde Facebook een paper waarin het bedrijf zijn visie voor online regulatie uiteenzet. In het document stelt Facebook onder meer lossere regels voor, waarbij socialemediabedrijven periodiek informatie zouden publiceren over het ingrijpen bij plaatsing van schadelijke content.

'Facebook moet meer verantwoordelijkheid nemen'

Breton noemde het voorstel "niet genoeg" en zei dat het bedrijf er vooralsnog niet in is geslaagd zijn verantwoordelijkheid te nemen. Eurocommissaris Vera Jourová, eveneens aanwezig bij het gesprek, sluit zich daarbij aan. "Facebook moet zichzelf de vraag stellen wat voor bedrijf het wil zijn en welke waardes ze willen navolgen."

Zuckerberg heeft zich verder niet uitgelaten over het gesprek. Een woordvoerder van Facebook sprak tegen de Financial Times over "een goed gesprek over de huidige problemen in de digitale sector".