Singapore eist dat Facebook de pagina States Times Review blokkeert, blijkt maandag uit een verordening van de Singaporese minister van Communicatie en Informatie. De minister beschuldigt de Facebook-pagina van het verspreiden van onwaarheden en wil dat een omstreden 'nepnieuwswet' op de pagina wordt toegepast.

In november plaatste Facebook al een annotatie bij een Facebook-bericht op de betreffende pagina. In het bericht beschuldigt States Times Review-blogger Alex Tan het land van het manipuleren van verkiezingen en de arrestatie van een klokkenluider.

De States Times Review noemde minister S. Israwan zaterdag nog "propagandaminister" nadat hij dreigde dat Tan een celstraf van drie jaar en een geldboete van 40.000 Singaporese dollar (ruim 26.500 euro) riskeert als de States Times Review zichzelf niet bestempelt als bron van onwaarheden.

Het is onduidelijk of Facebook van plan is gehoor te geven aan de Singaporese eis om de hele pagina in de stadstaat ontoegankelijk te maken. Hoewel het bedrijf de eis over het Facebook-bericht in november opvolgde, riep het op tot een terughoudende aanpak van de omstreden nepnieuwswet.

Naast de States Times Review zijn ook Singaporese politici van oppositiepartijen doelwit van de omstreden wet. Minister Israwan noemt dat toeval.