De Duitse overheid, industrie en de geheime diensten wantrouwen de bewering van de Verenigde Staten dat Huawei toegang heeft tot een achterdeurtje in telecomnetwerken, melden de Süddeutsche Zeitung (SZ) en de Duitse publieke omroepen NDR en WDR.

Het gaat om inlichtingen die eind 2019 zouden zijn gedeeld met Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Huawei zou misbruik maken van een ingebouwde achterdeur waarmee opsporingsinstanties telefoon- en internetverkeer af kunnen luisteren. Telecomnetwerken moeten wettelijk verplicht worden voorzien van die mogelijkheid.

Binnen de Duitse overheid zou nog steeds grote twijfel bestaan of Huawei de vermeende achterdeur misbruikt zou hebben, meldt de SZ. De VS waarschuwen dat Huawei door China gebruikt wordt om het Westen te bespioneren. Het Chinese bedrijf is wereldwijd marktleider op het gebied van telecomapparatuur.

Het bestaan van de vermeende achterdeur zou gezien kunnen worden als sterk indirect bewijs, een zogenoemde smoking gun. Duitse ambtenaren vermoeden dat de VS het land onder druk probeert te zetten met niet-controleerbare en mogelijk onjuiste informatie. "Er komt geen rook uit de smoking gun", citeert de SZ een ambtenaar.

VS wil Huawei uit 5G-netwerken weren

De Verenigde Staten proberen Westerse bondgenoten ervan te overtuigen om geen Huawei-apparatuur in hun netwerken te gebruiken. Het land voert de druk op nu in veel landen een 5G-netwerk opgetuigd wordt.

Ondanks de berichtgeving over de vermeende achterdeur is het algemene wantrouwen richting Huawei in Duitsland niet weggenomen. Het land is nog steeds sceptisch over het gebruik van Chinese apparatuur in zijn telecomnetwerken, aldus de SZ. China heeft de afgelopen jaren een reputatie opgebouwd door in het Westen te spioneren.

Het Verenigd Koninkrijk maakte in januari bekend dat de Chinese telecomfabrikant niet compleet verbannen, maar wel beperkt wordt in het Britse 5G-netwerk. Huawei ontkent alle beschuldigingen van spionage.