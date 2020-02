Google heeft opnieuw de chatapp ToTok uit de Play Store verwijderd, bevestigt een woordvoerder van het bedrijf aan techsite The Verge. In december meldde The New York Times dat de app door de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) gebruikt wordt om zijn burgers te bespioneren.

Daarop verwijderde zowel Apple als Google de app uit hun appwinkels. Google maakte ToTok in januari weer beschikbaar in de Play Store. Het bedrijf zegt tegenover The Verge niet waarom de app nu opnieuw is verwijderd.

ToTok profileerde zichzelf als een veilige manier om met mensen te chatten of videobellen. Volgens The New York Times gebruiken de VAE de app om gebruikers af te luisteren. De Amerikaanse krant baseert zich daarbij, naast eigen onderzoek, op Amerikaanse inlichtingenbronnen.

In de Verenigde Arabische Emiraten zijn internetbeldiensten, zoals via WhatsApp of Skype, geblokkeerd. De chatapps maken gebruik van een sterke vorm van versleuteling die het voor overheden onmogelijk maakt om mee te luisteren.

ToTok doet de berichtgeving over de spionage in een verklaring af als een "absurde suggestie". "We hebben ToTok sinds dag één ontwikkeld met de veiligheid en privacy van gebruikers in ons achterhoofd", aldus de oprichters van het bedrijf.