De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft een aantal brieven voor Britten in Nederland per ongeluk naar het verkeerde adres gestuurd, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving door de NOS. Volgens de omroep werd vervolgens in een aantal gevallen ook een tweede brief, waarin de ontvanger over het datalek werd geïnformeerd, in de verkeerde enveloppen gestopt.

"Door een vergissing is de huisnummertoevoeging weggevallen bij waarschijnlijk circa 6.800 brieven", bevestigt IND-woordvoerder Steffart Buijs over de eerste lichting brieven. "Hierdoor is een onbekend aantal brieven op het verkeerde postadres bezorgd."

De brief werd in totaal verstuurd naar bijna zevenduizend Britten die in Nederland wonen. In deze brief kondigde de IND aan dat alle Britten die in Nederland wonen dit kalenderjaar een persoonlijke uitnodiging krijgen over de situatie na de Brexit.

Of de tweede brief in een aantal gevallen ook bij de verkeerde persoon terecht is gekomen, kon de IND maandag niet met zekerheid zeggen. "Mogelijk hebben mensen een brief ontvangen die voor een andere persoon was bestemd", aldus Buijs. "De IND onderzoekt of dit klopt, wat de oorzaak hiervan is en wat de schaal is waarop dit is gebeurd."

Het datalek omtrent de eerste brief is op 6 februari gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De IND laat verder weten de "gang van zaken" omtrent de verkeerd gestuurde brieven te betreuren.