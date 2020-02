Bijna tien jaar na het verschijnen van Instagram op de iPhone is er nog steeds geen iPad-versie. Volgens topman Adam Mosseri heeft het bedrijf het te druk met andere dingen.

Mosseri geeft in een Instagram Story antwoord op vragen van gebruikers. Daarin zegt hij wel een iPad-app te willen bouwen, maar dat het er steeds niet van komt. "We hebben slechts een beperkt aantal werknemers en we hebben veel te doen. Dit is nog niet boven komen drijven als het volgende op de lijst."

Instagram heeft in de afgelopen jaren veel veranderingen doorgevoerd. Het bedrijf maakte recent nog het verzenden van privéberichten beschikbaar voor de webversie van Instagram. Dit zou een hogere prioriteit hebben omdat het "mensen bij elkaar brengt".

In het verleden waren er wel apps van derden die Instagram beschikbaar maakten op de iPad. Inmiddels heeft Instagram veranderingen in zijn systeem doorgevoerd, waardoor ontwikkelaars dat niet meer kunnen doen. Of er in de toekomst nog een iPad-app komt, is niet bekend.