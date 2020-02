De ontwikkeling van een nieuw informatiesysteem voor Defensie is geschorst. Dat blijkt maandag uit documenten in handen van Trouw, Investico, De Groene Amsterdammer en EenVandaag. Het mislukte project kan alsnog miljoenen euro's gaan kosten.

Het project werd in 2016 gestart, na jarenlange ICT-problemen bij Defensie. Trouw schrijft dat Defensie nog geen militair internet gebruikt waarmee personeel veilig kan werken. Tijdens operaties zouden ze noodgedwongen met hun eigen smartphones werken. Ook communicatie tussen moderne vliegtuigen en schepen zou niet goed werken.

Het systeem dat op dit moment wordt gebruikt, is tot uiterlijk 2022 gewaarborgd, zei staatssecretaris Barbara Visser van Defensie in september vorig jaar. Defensie is van plan om de gehele ICT-infrastructuur te vernieuwen.

De aanbesteding voor het project Grensverleggende IT (GrIT) is in handen van een consortium van het Amerikaanse IBM en het Franse Atos. Zo'n 100 tot 150 werknemers van die bedrijven hebben de afgelopen jaren aan de aanbesteding gewerkt.

IBM/Atos schat de geleden schade in op honderden miljoenen euro's. Dat schadebedrag bestaat uit gedane investeringen, gemiste opdrachten en reputatieschade.

Defensie laat aan Trouw weten zich niet te herkennen in het geschetste beeld van het onderzoek. IBM en Atos hebben niet gereageerd. Het is niet bekend of en in welke vorm er een vervolg aan GrIT wordt gegeven.