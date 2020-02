Namen als Samsung en Sony, de allernieuwste toestellen, technische hoogstandjes en zo’n 100.000 bezoekers vanuit de hele wereld: dit jaar mocht het niet zo zijn. Woensdag werd het Mobile World Congress (MWC), de grootste techbeurs van Europa, afgeblazen vanwege zorgen om het coronavirus. Dit heeft grote, soms rampzalige gevolgen voor de betrokken partijen.

Eerder die week maakten grote techbedrijven als Sony, Amazon, LG en Ericsson al bekend uit angst voor het virus niet af te reizen naar Barcelona, waar de beurs zou plaatsvinden. Samsung twijfelde nog over deelname, maar al rap volgden Facebook en Intel ook.

Kort daarna besloot organisator GSMA om dit jaar de stekker uit het evenement te trekken. CEO John Hoffman van GSMA schrijft in een verklaring dat de uitbraak van het virus het "onmogelijk" heeft gemaakt om het evenement door te laten gaan.

Het annuleren van de beurs is een "nachtmerrie"

Met name de kleinere spelers en start-ups worden flink getroffen door de annulering. Zo vertelt Di Mauro, oprichter van startup Connectlab, aan de BBC dat de situatie een echte "nachtmerrie" is. Zijn bedrijf had ongeveer 50.000 euro uitgegeven aan de beurs, wat voor de start-up veel geld is. Toch is het mislopen van contact met klanten minstens zo nadelig: "Het is veel meer dan een beurs, het is een ontmoetingsplaats voor iedereen in de industrie", vertelt hij aan het Engelse nieuwsstation.

Voor grotere merken zoals Nokia en LG duurt het naar verwachting langer voordat ze hun nieuwe producten op de markt kunnen brengen. Sony heeft een online persconferentie gepland op 24 februari, in plaats van een fysieke aankondiging. Verder zijn nog veel data onbekend.

Ook lokaal tikt de schade flink aan. Zo loopt de stad Barcelona naar schatting een 500 miljoen euro mis, meldt Reuters. De bezoekers van de beurs geven met onder andere hotelovernachtingen, netwerkdiners en taxiritten een slinger aan de lokale economie. Sommige hotels zijn in één klap 90 procent van hun boekingen kwijt; de horeca schat het verlies op 40 miljoen euro.

Onenigheid over compensatie

De organisatie verzoekt de deelnemende bedrijven om de annuleringskosten voor eigen rekening te nemen, omdat er sprake zou zijn van overmacht. Maar daar zijn de Spaanse autoriteiten het niet mee eens; er zouden geen omstandigheden zijn geweest die annulering noodzakelijk maken. Ook gezondheidsorganisatie WHO kan zich niet vinden in het besluit.

De organisatie van MWC zou bij de autoriteiten hebben aangedrongen op het uitroepen van de noodtoestand, zodat er aanspraak gemaakt zou kunnen worden op de verzekering. Omdat dit niet lukt, moeten alle contracten met deelnemende bedrijven afzonderlijk bekeken worden.

Mogelijke gevolgen voor de volgende editie van MWC

Naast de consequenties die het voor de deelnemers en de stad Barcelona met zich meebrengt, zal organisator GSMA volgens analist Ben Woods van CCS Insights moeten waken voor een domino-effect. "Veel kleinere bedrijven zullen heroverwegen of ze er volgend jaar bij zijn, nadat ze tevergeefs zoveel kosten hebben gemaakt."

Ook grote bedrijven zullen hun belang bij MWC wellicht opnieuw bekijken. De grotere techspelers zoals Samsung organiseren tenslotte vaak hun eigen evenementen om hun nieuwe producten op de markt te brengen. "GSMA moet hard werken om een ​​duidelijk koers voorwaarts te maken", concludeert Woods.