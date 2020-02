Philips heeft meerdere keren de versleuteling afgezwakt van apparaten waarmee landen veilig dachten te communiceren, bevestigt Cees Jansen, oud-cryptograaf van Philips, zaterdag tegen Argos. Philips deed dit in opdracht van de BVD, de voorloper de AIVD en de Amerikaanse inlichtingendienst CIA.

Eerder deze week werd bekend dat inlichtingsdiensten CIA en de Duitse Bundesnachrichtendienst (BND) decennialang overheden afluisterden. De CIA en de BND waren vanaf 1970 in het geheim eigenaar van het Zwitserse bedrijf Crypto AG. Het bedrijf verkocht systemen aan meer dan 120 landen die gebruikt werden om geheime communicatie te versleutelen.

De apparaten van het bedrijf moesten ervoor zorgen dat derden onderschepte communicatie niet konden lezen. Maar bij sommige landen werd deze encryptie expres afgezwakt, waardoor de CIA en BND de versleutelde berichten van overheden makkelijk konden ontcijferen.

Turkije is een van de landen die door de CIA werd afgeluisterd. De Duitse inlichtingendienst wilde niet meehelpen met het afluisteren van Turkije, omdat het land lid was van de NAVO en daarmee officieel een bondgenoot was. De CIA keek vervolgens naar Nederland voor hulp.

Philips en Nederlandse inlichtingsdienst betrokken bij afluisteren Turkije

Philips kreeg van de BVD, voorloper van de AIVD, en Amerikaanse inlichtingendienst CIA de opdracht om de versleuteling van de Aroflex te verzwakken. De Aroflex is een coderingsapparaat dat was bestemd voor geheime communicatie tussen NAVO-bondgenoten. Turkije gebruikte het apparaat onder meer voor de interne communicatie van het leger. Philips gaf gehoor aan deze oproep, vertelt cryptograaf Jansen.

"Ik keek er in die tijd anders tegenaan dan nu", zegt Jansen. "Ik deed wat de baas me vroeg, en maakte wat gemaakt moest worden." Hij zette geen vraagtekens bij de operatie om bondgenoot Turkije te belazeren.

Philips laat in een reactie aan Argos weten geen commentaar te kunnen geven. "Omdat het al zo lang geleden is, hebben we navraag gedaan bij het bedrijfsarchief. Onze archivarissen hebben over deze kwestie echter geen informatie kunnen vinden."