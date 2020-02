Een rechtbank in Australië heeft geoordeeld dat Google informatie over een anonieme gebruiker moet delen met een tandarts uit Melbourne, schrijft CNN vrijdag. De tandarts kreeg een slechte recensie op Google en wil de auteur aanklagen voor laster, alleen weet hij niet wie het is.

Een anonieme gebruiker schreef op Google een recensie van een tandartskliniek in Melbourne. Daarin werd beweerd dat de tandarts een procedure "uiterst onhandig en ongemakkelijk" had uitgevoerd en de indruk had gewekt dat hij "dit nog nooit eerder had gedaan".

Volgens de tandarts, Matthew Kabbabe, zorgde deze recensie ervoor dat mensen wegbleven bij zijn praktijk. Volgens hem is er sprake van laster, alleen kon hij daar niemand voor aanklagen omdat de recensie door een anonieme gebruiker was geplaatst. "We willen weten wie dit is. Het kan een concurrent zijn of een oud-werknemer, we weten het niet", zei hij tegen Australische krant The Age.

Kabbabe had Google in eerste instantie een e-mail gestuurd met de vraag de recensie te verwijderen. Google wees dat verzoek af. Vervolgens vroeg hij Google om informatie over de recensent, waarop Google antwoordde niet de middelen te hebben om die informatie te achterhalen.

Rechter: Google heeft wel de middelen om de identiteit te achterhalen

De rechter gelooft dat Google wel informatie heeft over de anonieme recensent en oordeelde dat Google deze informatie moet overhandigen aan Kabbabe. Het gaat hierbij om de naam, het IP-adres en telefoonnummers die aan het Google-account zijn gekoppeld.

CNN schrijft dat deze uitspraak de weg kan vrijmaken voor andere ondernemers om actie te ondernemen tegen anonieme recensenten.

Een woordvoerder van Google zei tegen CNN dat het bedrijf de uitspraak onder de loep neemt en van plan is om vervolgstappen te ondernemen.