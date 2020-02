Onderzoekers waarschuwen dat seksrobots met kunstmatige intelligentie (AI) psychologische schade kunnen veroorzaken, schrijft de BBC. Ze zouden een groeiende morele dreiging voor individuen en de samenleving vormen omdat ze ongewenst gedrag, zoals verkrachtingen en pedofilie, normaliseren.

Drie Amerikaanse onderzoekers waarschuwden tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de American Association for the Advancement of Science voor de gevolgen. Volgens de onderzoekers wordt de technologie niet genoeg gecontroleerd omdat toezichthouders zich daar ongemakkelijk bij voelen. Ze vinden dat er actie ondernomen moet worden om het ongereguleerde gebruik van seksrobots te voorkomen.

Professor Christine Hendren van Duke University vertelt BBC News dat de robots mensen de gelegenheid geven om gedrag te beoefenen waar ze eigenlijk voor behandeld zouden moeten worden, zoals het naspelen van verkrachtingen en pedofilie.

"Sommige robots zijn geprogrammeerd om te protesteren, om een verkrachtingsscenario te creëren", vertelt Hendren. "En sommige robots zijn ontworpen om op kinderen te lijken. Een ontwikkelaar van deze robots in Japan is een zelfverklaarde pedofiel die zegt dat dit apparaat een voorzorgsmaatregel is die ervoor zorgt dat hij nooit een echt kind pijn doet."

'Geen vriendin? Dan maken we een robotvriendin voor je'

Kathleen Richardson, professor ethiek en robotica aan Montfort University in Leicester, vertelt daarnaast aan de BBC dat de marketing van de robots vaak misleidend is.

"Deze bedrijven zeggen: 'Je hebt geen vriendschap? Je hebt geen levenspartner? Maak je geen zorgen, we kunnen een robotvriendin voor je maken'", vertelt ze aan de BBC. "Een relatie met een vriendin is gebaseerd op intimiteit, gehechtheid en wederkerigheid. Dit zijn dingen die niet door machines kunnen worden nagebootst."

In 2015 werd door onderzoekers al een campagne tegen seksrobots gestart. Hiervoor werken onderzoekers samen met beleidsdeskundigen aan het opstellen van wetgeving om misleidende marketing van de robots te verbieden.