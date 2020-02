Google verandert landsgrenzen op Google Maps afhankelijk van in welk land je bent als je naar de kaart kijkt, schrijft The Washington Post vrijdag. Dit gebeurt volgens de krant onder meer bij de regio Kasjmir, waar India en Pakistan al lange tijd over in conflict zijn.

Volgens The Washington Post is de kaart van India voor mensen uit India aangepast. Wie daar Google Maps gebruikt, ziet dat de regio Kasjmir binnen de grenzen van India valt. Wanneer vanuit andere landen naar de kaart wordt gekeken is de grens bij Kasjmir te zien als een grijze stippellijn.

Dit is bij meerdere gebieden het geval, stelt de krant. De binnenzee tussen Iran en Saoedi-Arabië heet de Perzische Golf of de Arabische Golf afhankelijk van in welk land je bent. En de lijn in de Westerlijke Sahara, die de noordelijke grens met Marokko aangeeft, verdwijnt voor Marokkanen die Google Maps gebruiken. De dunbevolkte regio wordt betwist tussen Marokko, dat het in 1975 in beslag heeft genomen, en de inheemse Sahrawi.

"Ons doel is altijd om de meest uitgebreide en nauwkeurige kaart te bieden", zegt Ethan Russell, directeur productbeheer voor Google Maps, in een verklaring tegen de krant. "We blijven neutraal over kwesties van betwiste regio's en grenzen, en doen er alles aan om het geschil objectief in onze kaarten weer te geven met een grijze stippellijn. In landen waar we lokale versies van Google Maps hebben, volgen we de lokale wetgeving bij het weergeven van namen en randen."

Apple lag in november 2019 onder vuur, omdat Apple-kaarten wanneer deze vanuit Rusland gebruikt werden de Krim lieten zien als onderdeel van Rusland.

Apple nam door het dispuut het kaartenbeleid onder de loep. Het bedrijf zou volgens een woordvoerder "beter gaan kijken naar hoe betwiste grenzen worden behandeld".