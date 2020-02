De NS brengt een app uit voor slechtzienden en in Gboard kun je nu je eigen emoji ontwerpen en versturen in tal van chatapps. Dit zijn de Apps van de Week.

NS Perronwijzer

De NS bracht deze week naast de Reisplanner-app de nieuwe Perronwijzer uit. Deze opzichzelfstaande app is in samenwerking met de Oogvereniging ontworpen voor mensen met een visuele beperking. De app heeft om die reden extra grote letters en iconen zodat deze beter zichtbaar zijn.

In de app kun je geen reis plannen; deze app is bedoeld voor het moment dat je al op het station bent en wil weten of je op het juiste perron staat. Dit kun je doen door je locatie door te geven in de app of door handmatig een perron in te typen.

Als je spraak hebt geactiveerd op je iPhone, leest de app voor wat er op de borden op de perrons staat: de vertrektijd en de stations waar de trein stopt. Ook zie je in de app direct of er wijzigingen of vertragingen zijn.

Download NS Perronwijzer voor iOS of Android (gratis)

Charrúa Soccer

Apple Arcade heeft er een nieuwe sportgame bij in de vorm van Charrúa Soccer. Door het grafische stijltje oogt het spel als een klassieke sportgame met cartooneske spelers en felle kleuren. Het spel kun je zowel in je eentje tegen de computer of tegen een vriend spelen.

Het spel laat zich gemakkelijk besturen met knoppen op het scherm, waarbij de ontwikkelaar duidelijk zijn best heeft gedaan om het niet te complex te maken. Dat maakt dit ook een toegankelijk spel voor iemand die nog nooit een spelcomputer heeft aangeraakt.

Om het spel te kunnen spelen heb je een abonnement op Apple Arcade nodig voor 5 euro per maand. Voor dit bedrag krijg je onbeperkt toegang tot het volledige aanbod van de dienst.

Download Charrúa Soccer voor iOS (Apple Arcade)

1 Video Bekijk hier de trailer van Charrua Soccer

Gboard

Google heeft zijn toetsenbordapp uitgebreid voor fanatieke emojigebruikers. Met de 'Emoji Kitchen' kun je rechtstreeks vanuit je toetsenbord verschillende emoji's met elkaar combineren om op die manier nieuwe emoji's te ontwerpen. Dit doe je door op een emoji te tikken, waarna er boven het toetsenbord een rij met relevante stickercombinaties verschijnt.

De nieuwe Gboard-functie wordt geleidelijk uitgerold onder alle gebruikers. Zodra deze voor jou beschikbaar komt, kun je jouw emojicreaties gebruiken in apps als WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, Gmail, Snapchat en zo'n beetje iedere andere populaire chatapp.

Download Gboard voor Android (gratis)

Company of Heroes

De bekroonde strategiegame Company of Heroes maakt deze week de overstap naar de iPad. Het spel kwam oorspronkelijk uit in 2006 en kreeg destijds verschillende prijzen. Het spel speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog, de speler bekijkt het slagveld van bovenaf.

Zo stuur je jouw manschappen en voertuigen aan en volbreng je in totaal vijftien missies. Daarbij is het goed positioneren van je troepen belangrijk, evenals het goed in de gaten houden van gezondheid van je afzonderlijke soldaten.

Om Company of Heroes te kunnen spelen heb je minimaal iOS 13.1 of nieuwer nodig en 6GB aan opslag. Het spel kost eenmalig 14,99 euro en bevat geen in-appaankopen.

Download Company of Heroes voor iOS (14,99 euro)