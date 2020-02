Wat is de beste koptelefoon met draad? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

De keuze voor de juiste koptelefoon hangt af van je persoonlijke voorkeur en het gebruik. Oordopjes zijn makkelijker mee te nemen, maar een koptelefoon zit vaak prettiger. Bij koptelefoons kun je kiezen voor met of zonder draad. Draadloos is makkelijker, maar ook prijziger. Daarnaast heb je met draad minder kans op slechtere geluidskwaliteit. Zolang de draad heel is, is de verbinding storingsvrij.

De Consumentenbond test verschillende soorten koptelefoons op onder meer geluidskwaliteit, draagcomfort en duurzaamheid. Er zijn in totaal 164 koptelefoons getest die goed verkrijgbaar zijn.

Binnen de categorie koptelefoons met draad scoort vooral Sennheiser goed. Een model van dit merk is Beste uit de Test, een ander model is Beste Koop.

Beste uit de Test: Sennheiser HD 599 Prijs: 158 euro

Testoordeel: 8,2

Uitstekende geluidskwaliteit

Vind de laagste prijs

Bekijk alle geteste koptelefoons met draad

De HD 599 is een koptelefoon waarbij de oorkussens over het oor vallen. Vooral de geluidskwaliteit is uitstekend. De koptelefoon scoort een 9,7 op dit onderdeel.

Het is een open koptelefoon, waarbij de speakers niet zijn afgesloten aan de buitenkant. Dit zorgt voor mooi geluid, maar het geluid kan ook 'weglekken'. Dit maakt dat je je omgeving kunt horen, maar als de muziek luider staat, dan hoort de omgeving jou ook. Daarom is hij wat minder geschikt voor onderweg.

Het draagcomfort van de koptelefoon is goed en de constructie voelt degelijk aan. Je kunt wisselen tussen een draad van 1,2 meter of 3 meter. Beide draden worden meegeleverd.

De HD 300 is een goed alternatief voor iedereen met een krapper budget. De geluidskwaliteit is met een 7,7 nog steeds ruim voldoende. Zoals de meeste koptelefoons is dit een gesloten exemplaar. Er lekt maar weinig geluid naar binnen en naar buiten.

Een nadeel is dat deze koptelefoon minder draagcomfort biedt. Alleen als je relatief kleine oren hebt, valt de HD 300 over je oren. In de meeste gevallen liggen de oorkussens op het oor.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is altijd het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.