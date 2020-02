Een Amerikaanse rechter heeft ingestemd met het verzoek van Amazon om de miljardendeal tussen Microsoft en het Pentagon stil te leggen. Microsoft zou clouddiensten mogen verzorgen voor het Amerikaanse ministerie van Defensie en Amazon vocht de aanbesteding aan.

In oktober 2019 werd bekend dat het zogenoemde JEDI-contract ter waarde van 10 miljard dollar door Microsoft in de wacht was gesleept. Microsoft en Amazon waren als laatste twee bedrijven in de race om het contract.

Amazon vermoedde dat politieke spelletjes tot deze uitslag hadden geleid en stapte daarom naar de rechter. De Amerikaanse president Donald Trump bekritiseert het bedrijf en zijn oprichter Jeff Bezos al enige tijd. Bezos is ook de eigenaar van The Washington Post, een krant die zich over het algemeen kritisch uitlaat over de president.

Volgens Amazon heeft Trump zich op een ongeoorloofde manier bemoeid met het JEDI-contract. Bovendien zou hij het aanbod van Amazon publiekelijk hebben bespot en hebben gezegd dat andere "geweldige bedrijven" hebben geklaagd over Amazon.

De rechter heeft de redenering achter het besluit om de JEDI-deal stil te leggen niet bekendgemaakt. Wel zei de rechter dat Amazon 42 miljoen dollar (bijna 40 miljoen euro) moet neertellen als later blijkt dat het rechterlijke bevel onterecht was.