Netflix is in Nederland gestopt met de gratis proefperiode van een maand, merkte Android Planet op. Nieuwe klanten die een abonnement op de streamingdienst willen afsluiten, moeten daarvoor gelijk minstens 7,99 euro per maand neertellen.

Een woordvoerder van Netflix gaf geen duidelijkheid over de vraag waarom het bedrijf met de gratis proefperiode is gestopt. In andere landen, zoals Duitsland en de Verenigde Staten, kunnen nieuwe abonnees de dienst nog wel zonder kosten dertig dagen uitproberen.

Netflix is sinds 2013 actief op de Nederlandse markt en heeft volgens marktonderzoeker Telecompaper ruim drie miljoen abonnees. Het bedrijf concurreert onder meer met Videoland, Disney+ en Amazon Prime Video.