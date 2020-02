Een kringloopwinkel in Alkmaar mag de naam van concurrent RataPlan niet gebruiken in Google-advertenties om de eigen winkel aan te prijzen, blijkt uit een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland. Kringloopwinkel Alkmaar verwees in de advertentie naar de eigen site, maar in de online reclame stond ook het woord RataPlan vermeld.

Mensen die via Google zochten op het woord RataPlan, kregen de advertentie boven in de zoekresultaten te zien. RataPlan vroeg Kringloop Alkmaar in mei 2019 om daarmee op te houden. Een half jaar later beloofde de Alkmaarse kringloopwinkel niet meer te zullen adverteren in resultaten van mensen die zoeken op het woord 'rataplan'.

Volgens de Rechtbank Noord-Holland heeft Kringloopwinkel Alkmaar daarmee inbreuk gemaakt op het merknaam van RataPlan. Het Alkmaarse bedrijf riskeert een boete van 5.000 euro als het de naam RataPlan alsnog gebruikt voor de Google-advertenties.

Kringloopwinkel Alkmaar zegt sinds oktober gestopt te zijn met het gebruik van de zoekterm RataPlan voor online advertenties in Google. Ook is de naam van de concurrent niet langer zichtbaar in advertenties die het bedrijf sindsdien heeft gebruikt.