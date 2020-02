Ruim een op de zes ICT'ers komt niet verder dan basisvaardigheden bij het gebruik van technologie, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2019 kon 17 procent van de mensen die in ICT werken niet meer dan gemiddeld omgaan met het internet, computers en software.

In de 27 lidstaten van de Europese Unie is dat aandeel onder ICT-professionals zelfs 44 procent. Het gaat om digitale vaardigheden zoals informatie op internet opzoeken, bestanden verplaatsen en het gebruik van computers en online diensten.

Of iemand digitaal vaardig is, wordt in het CBS-onderzoek uitgesplitst in vier categorieën: informatie, computers & diensten, communicatie en software. "Maar ik kan niet exact duiden waar de ICT'ers dan precies niet goed in zijn", zegt Maarten Bloem van het CBS.

"Zo kan het zijn dat een ICT'er heel goed is met software, maar niet verschrikkelijk goed overweg kan met andere digitale vaardigheden, waardoor je op deze aparte uitkomst kan komen."

De 17 procent die uiteindelijk als niet bovenmatig digitaal vaardig wordt beschouwd, haalt de drempel voor de combinatie van de vier aspecten niet, of haalt die drempel wel maar gaat er niet zodanig overheen om vast te kunnen stellen dat die persoon de vaardigheden over het algemeen goed beheerst, aldus Bloem.

Van alle Nederlanders tussen de 16 en 74 jaar beschouwt de helft zich als digitaal vaardig. Van mensen jonger dan 25 jaar kan 78 procent goed overweg met technologie. In de categorie 25 tot 54 jaar gaat het om 57 procent, terwijl een kwart van de 55-plussers meer dan de basisvaardigheden bezit.