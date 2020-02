Een Russische rechter heeft Twitter een boete opgelegd van 4 miljoen roebel (zo'n 58.000 euro) voor het overtreden van de lokale datawet, meldt het Russische persbureau RIA donderdag. Internetbedrijven zijn in Rusland verplicht om data over Russische gebruikers binnen de landsgrenzen op te slaan.

Twitter weigert vooralsnog mee te werken aan de wet, die in 2016 in Rusland van kracht is gegaan. Critici zeggen dat de wet bedoeld is om internetcensuur in het land in de hand te werken.

De Russische mediawaakhond heeft eerder gedreigd met een blokkade van het sociale medium als Twitter niet voldoet aan de lokale wet. Ook kan de autoriteit boetes opleggen aan bedrijven die zich niet aan de wet houden.