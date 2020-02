Het Massachusetts Institute of Technology (MIT) heeft een algoritme ontwikkeld dat eigenhandig verouderde Wikipedia-artikelen kan updaten. Dat maakt de universiteit bekend op haar website.

Door kunstmatige intelligentie in te zetten, hoeven mensen niet steeds artikelen aan te passen, schrijft het MIT. Op dit moment werken veel vrijwilligers aan het updaten van artikelen. Daarbij gaat het om het aanpassen van cijfers en namen en het herschrijven van stukken tekst.

"Er zijn zo veel constante updates nodig op Wikipedia", zegt onderzoeker Darsh Shah. "Honderden mensen zijn nu nodig om veranderingen door te voeren, dat kan veel efficiënter."

De software werkt op dit moment nog wel met menselijke inbreng. In een tekstvak kunnen mensen nieuwe informatie toevoegen, zonder rekening te houden met grammatica en stijl. Daarna zoekt het systeem de Wikipedia-pagina over het onderwerp, waarna de verouderde informatie wordt geüpdatet.

In een later stadium moet het mogelijk worden om een volledig geautomatiseerd systeem op te zetten. De computer scant daarbij het internet en gebruikt relevante informatie om artikelen te updaten. Het is niet bekend wanneer de software zover is en of de techniek daadwerkelijk op Wikipedia zal worden ingezet.