Smartphonemaker Essential, het bedrijf van Android-oprichter Andy Rubin, heeft woensdag bekendgemaakt ermee te stoppen. In oktober 2019 meldde de telefoonfabrikant nog aan een nieuwe smalle smartphone te werken. Dit toestel zal er dus niet meer komen.

Volgens het bedrijf was er "geen duidelijk pad om de smartphone bij consumenten te brengen". Het bedrijf heeft daarom besloten om te stoppen met zowel de productie van de telefoons als Essential in zijn geheel, zo staat op de website.

Voor oude telefoons van Essential worden per direct geen nieuwe updates meer uitgebracht. De onderneming leverde ook andere producten, waaronder de maildienst Newton Mail. Deze dienst kan tot 30 april gebruikt worden.

Essential had het al eerder moeilijk. In oktober 2018 ontsloeg het bedrijf 30 procent van zijn personeel, schreef persbureau Bloomberg. In totaal werkten zo'n 120 mensen bij het bedrijf van Rubin, die Android oprichtte. Later kwam hij in het nieuws vanwege seksueel misbruik bij Google.