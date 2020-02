WhatsApp is woensdag de grens van twee miljard gebruikers gepasseerd, schrijft de chatdienst in een blogpost. WhatsApp is het tweede sociale medium dat deze mijlpaal bereikt. Alleen Facebook ging de chatdienst voor.

Het aantal gebruikers van WhatsApp is de afgelopen jaren enorm gestegen. In 2014 had WhatsApp nog 500 miljoen gebruikers. In dat jaar kocht Facebook de chatapp voor 19 miljard dollar (17,3 miljard euro) met het doel de populariteit van WhatsApp te vergroten. In februari 2016 passeerde WhatsApp de grens van een miljard gebruikers.

Facebook heeft door de jaren heen geprobeerd om de omzet van het platform te verhogen. Zo introduceerde WhatsApp in november 2019 een functie voor kleine bedrijven: een 'mobiele winkel' om producten te presenteren met afbeeldingen en prijzen.

De berichtenapp werd in 2009 opgericht en was vanaf november van dat jaar te downloaden via de App Store voor de iPhone. Kort daarna verschenen apps voor Blackberry, Symbian en Android. In de begindagen van WhatsApp was het uniek dat gebruikers met verschillende besturingssystemen met elkaar konden chatten.

Facebook zei eind vorig jaar 2,5 miljard gebruikers te hebben.