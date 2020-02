De Ierse toezichthouder DPC heeft maandag het Europese hoofdkantoor van Facebook doorzocht, maakt de privacywaakhond woensdag bekend. De toezichthouder maakt zich zorgen over de nieuwe datingfunctie Facebook Dating, die vlak voor Valentijnsdag in Europa moest verschijnen.

Volgens de Ierse toezichthouder liet Facebook pas op 3 februari weten de nieuwe datingfunctie te willen uitrollen. De toezichthouder vindt het verontrustend dat Facebook de functie pas vlak voor de introductie bij de DPC heeft aangekondigd.

"Onze zorgen werden verergerd door het feit dat ons op 3 februari geen informatie of documentatie was verstrekt met betrekking tot de bescherming van gegevens van gebruikers of de besluitvormingsprocessen die werden uitgevoerd door Facebook", schrijft de toezichthouder.

Om deze documenten zo snel mogelijk in handen te krijgen, heeft de DPC het kantoor in Dublin doorzocht en een aantal documenten in beslag genomen

'We nemen wat meer tijd'

Facebook maakte dinsdag bekend te stoppen met het uitrollen van de datingfunctie in Europa. "Het is belangrijk dat we de lancering van Facebook Dating goed aanpakken", vertelt een woordvoerder van Facebook aan NU.nl.

"We nemen wat meer tijd om ervoor te zorgen dat het product klaar is voor de Europese markt. We hebben zorgvuldig gewerkt aan het creëren van een sterke privacybescherming en hebben een zogenoemde Data Protection Impact Assessment - een onderzoek naar privacyrisico's - afgerond voor de voorgestelde lancering. Dat hebben wij met de DPC gedeeld toen deze werd aangevraagd."

Facebook Dating is vooralsnog alleen te gebruiken in Noord- en Zuid-Amerika en in een aantal landen in Zuidoost-Azië.

In september 2019 maakte Facebook in een blogpost bekend van plan te zijn de datingfunctie begin 2020 in Europa te introduceren. Facebook-gebruikers kunnen een apart datingprofiel maken en worden gekoppeld aan andere Facebook Dating-gebruikers. Gebruikers kunnen hun interesse in een ander tonen door een reactie achter te laten of bij het profiel een vind-ik-leukknop in te drukken.