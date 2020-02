De Tsjechische privacywaakhond is een onderzoek gestart naar mogelijke privacyschendingen van antivirusbedrijf Avast, schrijft de toezichthouder dinsdag in een verklaring. Avast zou de zoekgeschiedenis van gebruikers hebben doorverkocht aan derden, waaronder Pepsi en Google.

Uit onderzoek van Motherboard en PCMag bleek in januari dat een dochteronderneming van Avast de surfdata van gebruikers doorverkocht aan derde partijen.

Sommige van deze partijen betaalden volgens Motherboard miljoenen dollars voor zogenaamde All Click Feeds. Daarbij wordt het internetgedrag van gebruikers, zoals het klikken en de muisbewegingen op een website, nauwkeurig gevolgd. Uit de data zou zelfs duidelijk worden op welke datum en welk tijdstip een gebruiker PornHub heeft bezocht, op welke zoekterm hij of zij heeft gezocht en welke video is bekeken.

"Op dit moment verzamelen we informatie over de hele zaak", schrijft Ivana Janů, president van het Tsjechische Bureau voor bescherming van persoonsgegevens. "Er is een vermoeden dat er een ernstige en uitgebreide inbreuk op de bescherming van de persoonlijke gegevens van gebruikers heeft plaatsgevonden. Op basis van de bevindingen zullen verdere stappen worden ondernomen en zal het grote publiek te zijner tijd worden geïnformeerd."

Avast sloot eind januari de bedrijfstak af die verantwoordelijk was voor analyseren van de browsegegevens. "Mensen beschermen is Avasts topprioriteit en moet in het DNA van ons bedrijf en onze producten zitten. Alles wat dat tegenspreekt, is onacceptabel", zei Avast-directeur Ondrej Vlcek toen.