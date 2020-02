Het sociale medium Pinterest heeft een functie ontwikkeld die gebruikers virtueel lippenstift laat uitproberen. 'Try on' maakt gebruik van augmented reality, een technologie waarbij een virtuele laag over de werkelijkheid wordt gelegd.

Het idee achter de functie is dat Pinterest-gebruikers een product eenvoudig kunnen uitproberen en het vervolgens kunnen kopen. Het Amerikaanse bedrijf roept bedrijven op om zich te melden als zij hun producten ook via Try on willen aanbieden.

Amerikanen kunnen de lippenstift in verschillende kleuren uitproberen. De augmented reality werkt met behulp van een smartphone. De functie is vergelijkbaar met de lenzen die het sociale medium Snapchat in zijn app aanbiedt.

Try on werkt vooralsnog alleen in de Verenigde Staten. Het is onduidelijk of de functie op een later moment ook beschikbaar komt in de Android- en iOS-app in andere landen.