De Verenigde Staten zouden eind 2019 harde, gevoelige inlichtingen over de Chinese telecomfabrikant Huawei hebben gedeeld met bondgenoten als het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, meldt The Wall Street Journal. Daarmee zou de VS hebben afgeweken van eerder beleid dat voorschreef dat het delen van hard bewijs met bondgenoten niet nodig zou zijn om hen te overtuigen van het risico dat Huawei zou vormen.

Volgens de VS heeft Huawei toegang tot achterdeurtjes die bedoeld zijn om telecomnetwerken af te laten luisteren door autoriteiten. De Chinese fabrikant zou die toegang in zijn apparatuur hebben ingebouwd zonder medeweten van de telecomproviders.

Telecomnetwerken wereldwijd zijn voorzien van afluisterapparatuur waarmee politie en inlichtingendiensten het verkeer af kunnen luisteren. Deze bevoegdheid is geregeld in wetten die telecomproviders verplicht om deze mogelijkheid aan de autoriteiten beschikbaar te stellen.

De leveranciers van apparatuur zouden zonder toestemming van de telecomproviders geen gebruik moeten kunnen maken van deze achterdeurtjes. Volgens de bronnen van The Wall Street Journal heeft Huawei deze toegang wel, zonder dat de providers daarvan afweten.

VS voeren al maanden strijd tegen Huawei

De achterdeurtjes zouden sinds 2009 aanwezig zijn in de 4G-netwerken van de Verenigde Staten. De bronnen van The Wall Street Journal gaven geen details over waar Huawei in staat zou zijn de vermeende kwetsbaarheid te misbruiken. Ook weigerden ze in te gaan op het vraag of de VS bewijs heeft dat Huawei zichzelf via deze weg toegang heeft verleend tot een Amerikaans telecomnetwerk.

De VS voert al maanden actief campagne om bondgenoten over te halen geen Huawei-apparatuur in hun netwerken te gebruiken. De Chinese telecomfabrikant zou door China misbruikt worden om op het Westen te spioneren. Huawei ontkent de aantijgingen.