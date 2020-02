Vodafone komt in maart met een abonnement met onbeperkt datagebruik, maakt de provider woensdag bekend. Het bedrijf is na T-Mobile, Tele2 en KPN de laatste van de vier grote mobiele providers die dit abonnement gaat aanbieden.

T-Mobile startte in januari 2017 als eerste provider met een abonnement met onbeperkt datagebruik, waarna Tele2 volgde. KPN maakte het eind 2019 mogelijk om een sim-onlyabonnement met een onbeperkt aantal MB's af te sluiten.

Net als bij de drie andere grote providers krijgen Vodafone-klanten in de praktijk 5 GB per dag, die zij gratis kunnen aanvullen als dit tegoed op is. In andere EU-landen kunnen Vodafone-klanten met het 'Unlimited'-abonnement 25 GB per maand gebruiken.

Vodafone maakt naar verwachting begin maart bekend hoeveel het abonnement per maand gaat kosten.