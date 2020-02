De NS heeft een app voor slechtziende treinreizigers uitgebracht. De extra grote letters en iconen in NS Perronwijzer moeten het voor mensen met een beperkt zicht makkelijker maken om met de trein te reizen.

Gebruikers kunnen hun locatie doorgeven of handmatig een perron invoeren. NS Perronwijzer geeft vervolgens een overzicht van de sporen en bijbehorende vertrektijden van treinen. Ook is zichtbaar of een trein uitgevallen of vertraagd is.

Per spoor is ook zichtbaar welke treinen er vertrekken en bij welke perrons het voertuig een tussenstop maakt. De informatie van andere vervoerders dan de NS, zoals Arriva, R-net en Blauwnet, is ook zichtbaar.