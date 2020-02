De Verenigde Naties (VN) gaan drones met sensoren en verstuivers testen om een plaag van woestijnsprinkhanen in Oost-Afrika te bestrijden. Kenia kampt volgens de VN met de ergste plaag in zeventig jaar tijd, terwijl de uitbraak in Somalië en Ethiopië in 25 jaar niet zo heftig is geweest.

Ook Oeganda heeft last van de sprinkhanen, terwijl Tanzania en Zuid-Soedan door de VN in de gaten worden gehouden. De insecten brengen de voedselproductie in gevaar, waardoor de voedselvoorziening van miljoenen mensen in de regio gevaar loopt.

De sensoren op drones moeten zwermen in kaart brengen en zich vervolgens aan de snelheid en hoogte van de insectengroep aanpassen terwijl pesticiden verspreid worden. Of de inzet van de onbemande voertuigen gaat werken, moet nog blijken.

De drones kunnen een beperkte hoeveelheid verdelgingsmiddel bij zich dragen. Daarnaast is de batterijduur van de apparaten beperkt en kunnen de apparaten niet een oneindige afstand afleggen.

Een gemiddelde zwerm bestaat volgens de VN uit 40 miljoen sprinkhanen, die in een dag tijd 150 kilometer kunnen afleggen en in die periode de voedselvoorziening van 34 miljoen mensen kunnen opeten.

De insectenplaag komt boven op de afwisselende periodes van extreme droogte en hevige regenval sinds de zomer van 2018.