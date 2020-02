China heeft een app beschikbaar gemaakt waarmee mensen kunnen controleren of zij in de buurt zijn geweest van iemand die het nieuwe coronavirus bij zich draagt. De app is afgelopen weekend beschikbaar geworden, maakt de Chinese gezondheidsraad NHC bekend op zijn website.

Chinezen kunnen de app downloaden en vervolgens hun ID-nummer invoeren om erachter te komen of zij in de buurt van iemand met het coronavirus zijn geweest. Elk telefoonnummer kan gebruikt worden om de test met drie ID-nummers uit te voeren.

De NHC definieert het risico als iemand zonder effectieve bescherming in de buurt is geweest van iemand die bevestigd of vermoedelijk geïnfecteerd is. Symptomen van het Chinese coronavirus lijken op die van griep, zoals koorts en longklachten.

Met de app moeten personen gewezen worden op de risico's als een collega, klasgenoot of huisgenoot mogelijk besmet is. Ook familieleden en medisch personeel dat in aanraking is geweest met coronapatiënten moeten opgemerkt worden.

Op vluchten gelden alle personen in dezelfde rij stoelen en de drie rijen daaromheen als 'in de buurt', net als het personeel. Op treinen geldt het voor alle personen die zich in dezelfde wagon bevinden.