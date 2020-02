Meer dan dertig boekingssites hebben maandag in een brief aan Eurocommissaris Margrethe Vestager de zoekresultaten van Google bekritiseerd. De boekingssites vinden dat Google eigen reserveringssystemen voortrekt in de zoekresultaten en willen dat de Europese Commissie (EC) de concurrentiepositie van de techgigant gaat onderzoeken.

Volgens de websites geeft Google zijn eigen reserveringssystemen, Google Vacation Rentals, te veel aandacht in de zoekresultaten. Websites die zich bij Google Vacation Rentals hebben aangesloten, komen hoger te staan in de zoekresultaten van Google. Dit is volgens de boekingssites zelfs het geval als de zoekopdracht beter aansluit bij een andere website dan bij het reserveringssysteem van Google zelf.

Dat leidt ertoe dat het reserveringssysteem van Google meer kliks van gebruikers krijgt dan concurrenten. In de brief schrijven de boekingssites dat Google hierdoor een oneerlijke concurrentiepositie heeft.

Onder meer Expedia, Tripadvisor en de Nederlandse sites BungalowNet, Chalet.nl en Silka Holiday Rentals hebben de brief ondertekend.

Meerdere boetes wegens machtsmisbruik

Google moest van de EU al meerdere boetes betalen wegens machtsmisbruik. In 2018 kreeg Google een boete van 4,34 miljard euro voor machtsmisbruik in het mobiele besturingssysteem Android. Volgens Brussel had Googles zoekmachine een oneerlijk voordeel ten opzichte van andere zoekmachines, omdat telefoonmakers die Android wilden gebruiken deze zoekmachine vooraf moesten installeren.

In mei 2019 kreeg Google een boete van 1,49 miljard euro vanwege machtsmisbruik met het advertentieplatform van Google. Websites die een Google-zoekbalk op hun pagina's wilden plaatsen, mochten sinds 2006 alleen advertenties via AdSense plaatsen. Concurrenten zoals Microsoft en Yahoo konden daarop geen advertentieruimte inkopen.