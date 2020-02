Likud, de partij van de Israëlische minister-president Benjamin Netanyahu, plaatste de data van alle kiesgerechtigden in Israël in een kwetsbare app die data lekte. Dat meldt de Israëlische krant Haaretz maandag na eigen onderzoek.

De politieke partij uploadde de gegevens van alle kiesgerechtigden naar een speciale app, Elector, die gebruikt wordt om verkiezingsdagen te organiseren. Die app was zo kwetsbaar dat de informatie zelfs via een gewone webbrowser in te zien was. Het gaat om de gegevens van in totaal 6,5 miljoen Israëlische staatsburgers.

Onderzoekers troffen in september vorig jaar lekken aan in de app en trokken toen aan de bel. Dat weerhield Likud er niet van om gegevens als namen, persoonlijke identificatienummers en adressen toch in de app te plaatsen.

Het lek is inmiddels gedicht. Het is niet duidelijk of derden er misbruik van hebben gemaakt.

Politieke partijen in Israël ontvangen voor de verkiezingen een kopie van het kiezersregister van het land. Ze moeten beloven die data goed te beschermen.