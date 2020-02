Facebook heeft in het afgelopen jaar 2,2 miljoen dollar (zo'n 2 miljoen euro) uitgekeerd aan hackers die foutjes in zijn software hebben gemeld, maakt het bedrijf bekend op zijn website. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2018: toen keerde Facebook nog 1,1 miljoen dollar uit.

Veel grote bedrijven sporen hackers met goede bedoelingen aan om bugs en kwetsbaarheden te melden door middel van een zogenoemd bug bounty-programma. Beveiligingsonderzoekers kunnen een geldbedrag krijgen als zij risico- of impactvolle kwetsbaarheid vinden en aankaarten.

Facebook startte in 2011 met dit programma. Het bedrijf heeft in de afgelopen jaren in totaal 9,8 miljoen dollar uitgekeerd aan ethische hackers en onderzoekers die veiligheidsproblemen in Facebook, Instagram, WhatsApp of andere diensten van het bedrijf hebben gevonden.

Een gemelde fout is gemiddeld 1.500 dollar waard. Het hoogste bedrag ging in 2019 naar een onderzoeker die een verkeerd ingestelde foutmelding vond, waardoor onbedoeld gegevens gelekt konden worden. Hij kreeg daar 65.000 dollar voor.