LinkedIn eist dat het omstreden bedrijf Clearview AI stopt met het kopiëren en opslaan van profielfoto's van zijn gebruikers, zegt een woordvoerder vrijdag tegen BuzzFeed News. Net als Twitter en YouTube heeft ook het zakelijke sociale netwerk een brief gestuurd waarin geëist wordt dat het bedrijf de praktijk staakt.

Ook Facebook heeft een brief gestuurd naar het Amerikaanse bedrijf, maar niet formeel met juridische stappen gedreigd. Clearview kwam in januari onder vuur te liggen na een artikel van The New York Times, waarin stond dat het bedrijf drie miljard afbeeldingen van sociale media had gekopieerd.

Het bedrijf gebruikte die foto's om een grootschalige database van personen op te zetten. Door vervolgens een gezicht te scannen, zou iemand eenvoudigweg achter de identiteit en andere gegevens van een persoon kunnen komen.

LinkedIn heeft in het verleden juist een juridische strijd tegen het kopiëren van foto's verloren. Het bedrijf pleitte dat een ander bedrijf de techniek, genaamd scraping, niet zomaar mag gebruiken om LinkedIn-foto's te delen. Een Amerikaanse rechter oordeelde echter dat de praktijk niet gelijkstaat aan het strafbare feit computervredebreuk.