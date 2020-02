Huawei gaat zijn opvouwbare smartphone, de Mate X, vanaf maart in Nederland verkopen, bevestigt de Chinese smartphonefabrikant vrijdag aan NU.nl na berichtgeving door techwebsite Bright. Vanaf welke datum de Android-telefoon precies verkocht gaat worden en hoe duur het toestel wordt, kon het bedrijf niet zeggen.

De Mate X is naar verwachting de tweede smartphone met een opvouwbaar scherm die in Nederland op de markt komt. De Galaxy Fold van Samsung is vanaf januari in Nederland te koop. Gebruikers van beide telefoons hebben de beschikking over een groter scherm als het apparaat wordt uitgeklapt.

De Galaxy Fold heeft op de voorkant een klein scherm, terwijl een tweede, groter scherm zich aan de binnenkant bevindt. Dit scherm wordt zichtbaar als de gebruiker het apparaat zoals een boek openklapt.

De Mate X werkt anders: de smartphone heeft één scherm, dat zich zowel aan de voor- als achterkant van het toestel bevindt. Door de smartphone uit te klappen, heeft de gebruiker toegang tot het volledige scherm, dat in doorsnee 8 inch meet.

Eerder maakte Huawei bekend dat de Mate X in Europa 2.299 euro gaat kosten. Of die prijs nog vaststaat, kon het bedrijf vrijdag niet bevestigen. De Galaxy Fold kost 2.020 euro.