De Amerikaanse president Donald Trump heeft volgens de Financial Times "woedend" op de Britse premier Boris Johnson gereageerd nadat het Verenigd Koninkrijk besloot om de Chinese telecomfabrikant een beperkte rol in de landelijke netwerken te geven.

De Financial Times beschrijft het telefoongesprek als gespannen. De Verenigde Staten lobbyen al maanden bij bondgenoten om Huawei geen rol in telecomnetwerken te geven. Volgens de VS wordt de apparatuur van het bedrijf door China gebruikt om spionage in het Westen te faciliteren.

Het Verenigd Koninkrijk maakte in januari bekend dat Huawei een beperkte rol mag spelen in het 5G-netwerk. Apparatuur van het bedrijf mag niet gebruikt worden in de kern van het netwerk. In andere delen, zoals netwerkantennes, mag Huawei maximaal 35 procent van de apparatuur leveren.

In Nederland moeten telecomproviders maatregelen nemen om hun netwerken beter te beveiligen. Wat die eisen precies inhouden, is niet bekend. Het is daardoor onduidelijk welke rol Huawei in de Nederlandse 5G-netwerken kan spelen. De veiling van de eerste 5G-frequenties vindt binnen enkele maanden plaats.