Wat is de beste grote bluetoothspeaker? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Met een bluetoothspeaker stream je eenvoudig muziek vanaf je telefoon of computer. De speakers komen voor in verschillende maten. Hoe groter de speaker, hoe luider hij kan spelen. Grotere speakers zijn daardoor beter geschikt voor grotere ruimtes.

De Consumentenbond test bluetoothspeakers uitgebreid op geluidskwaliteit, technische kwaliteit, accuduur en bedieningsgemak. Er zijn ruim 61 verschillende speakers getest die goed verkrijgbaar zijn.

Beste uit de Test: Vifa Helsinki Prijs: 399 euro

Testoordeel: 7,9

Zeer gebruiksvriendelijk

Het merk Vifa is niet bij iedereen bekend. Toch is dit merk op het gebied van speakers al lange tijd op de markt. De Vifa Helsinki is voor een grotere speaker redelijk compact. Het model heeft een goede geluidskwaliteit. Dat komt onder meer goed vanwege de stevige behuizing. Deze behuizing maakt hem met ruim 1,4 kilo wel wat zwaarder.

De Vifa scoort vooral goed op gebruiksgemak. Voor dagelijks gebruik krijgt hij zelfs een 10. Hij heeft een lijningang, dus je kunt hem ook met draad aansluiten. Er is daarnaast een app waarmee je de speaker kunt bedienen.

Een nadeel is dat de accuduur met zes uur wat aan de korte kant is.

De Sony SRS-XB41 is een liggende speaker in de vorm van een balk. Hij scoort goed op gebruiksgemak maar vooral uitstekend op accuduur. Je kunt hem 27 uur gebruiken op een volle accu.

Op geluidskwaliteit scoort hij wat minder goed. Vooral bij lager of normaal volume is de klank van mindere kwaliteit. Alleen bij hoog volume scoort hij goed. De speaker is verder stof- en waterdicht. Dit samen maakt hem vooral geschikt voor buiten of in een drukke omgeving.

Net als de Beste uit de Test heeft de speaker een lijningang en is er een app waarmee je hem kunt bedienen.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is altijd het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.