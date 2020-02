Overwin jezelf in Pascal's Wager en speel games vanaf je pc op je Android-smartphone met GeForce NOW. Deze apps zijn de Apps van de Week.

GeForce NOW

Langzaam maar zeker komen er steeds meer manieren om pc-games rechtstreeks naar je smartphone te streamen. Na Google en Steam waagt ook NVIDIA zich hieraan met de GeForce NOW. Deze dienst werkt ook op desktop, laptops, Macs en later ook de op de NVIDIA's settopbox Shield TV.

Voor de app heb je een smartphone nodig met minimaal 2 GB aan werkgeheugen en een stabiele internetverbinding om een goede stream mogelijk te maken. Ook is een bluetoothcontroller verplicht. Het voordeel van GeForce NOW is dat de app samenwerkt met bestaande diensten als Steam en Battle.net. Daardoor hoef je in tegenstelling tot Google Stadia geen nieuwe gamecollectie aan te leggen om te kunnen beginnen met spelen.

GeForce NOW is gratis beschikbaar, maar heeft dan wel de nodige beperkingen. Zo kun je maximaal een uur achter elkaar spelen, waarna je weer moet wachten tot er ruimte vrijkomt op een server van het bedrijf. Fanatieke spelers zijn dus beter af met een abonnement, dat is tijdelijk negentig dagen gratis te proberen.

Download Geforce Now voor Android (gratis)

Pascal's Wager

Liefhebbers van Dark Souls, Bloodborne en Sekiro opgelet: de ontwikkelaars van Pascal's Wager hebben goed gekeken naar deze spellen om daar zelf een draai aan te geven.

Net als in de Souls-games draait het allemaal om het overwinnen van obstakels die op het eerste gezicht onmogelijk lijken. Je neemt het op tegen enorme eindbazen, ontdekt diverse gebieden en maakt je personage zo stap voor stap steeds sterker. Voor oplettende spelers zijn er bovendien heel wat geheimen te ontdekken die je een handje helpen om verder te komen.

Apple gebruikte deze game om de nieuwste iPhones te demonstreren en dat is te zien. Van de lichteffecten tot de grafische stijl: Pascal's Wager doet niet onder voor de gemiddelde consolegame. Het volledige spel is te spelen met virtuele knoppen op je scherm, maar als de nauwkeurigheid te wensen over laat, kun je ook een bluetoothcontroller gebruiken.

Het spel is voorlopig alleen voor iOS beschikbaar voor 7,99 euro. Door deze eenmalige aanschafprijs zijn er geen advertenties of andere in-app aankopen aanwezig. Later dit jaar komt het spel ook naar Android-apparaten. Of de prijs hetzelfde blijft is niet bekend.

Download Pascal's Wager voor iOS (7,99 euro)

76 Video Bekijk hier de trailer van Pascal's Wager

Tetris

Tetris-fans baalden flink toen ontwikkelaar EA plots bekendmaakte het spel uit de App Store te halen. Gelukkig verscheen vlak voor dit moment een gloednieuwe en gratis versie van Tetris voor smartphones en tablets.

Geheel volgens verwachting kun je hier prima Tetris op spelen, al is het spel verder relatief simpel gebleven. Er zijn wat kleurrijke grafische thema's die voor variatie zorgen, maar de kern blijft heel dicht bij de standaard die Tetris al sinds het begin heeft. EA zou dan ook van plan zijn om de spelmodi later uit te breiden door middel van software-updates.

Het spel is gratis te downloaden en te spelen, maar bevat wel de nodige advertenties. Deze kun je gelukkig wel afkopen met een eenmalig bedrag van 5,49 euro.

Download Tetris voor iOS en Android (gratis)