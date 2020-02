Ook Facebook eist in een brief aan het omstreden Amerikaanse bedrijf Clearview AI dat het bedrijf stopt met het verzamelen van foto's van producten van Facebook, schrijft CBS News. YouTube, Twitter en betalingsapp Venmo gingen Facebook al voor.

Volgens CBS heeft Facebook meerdere brieven gestuurd aan Clearview met de vraag om meer informatie over de praktijken van het bedrijf en de data die verzameld worden.

In een van deze brieven heeft Facebook ook geëist dat Clearview stopt met het gebruiken van data van Facebook-producten, schrijft CBS News. Facebook heeft nog geen officiële dwangbrief gestuurd waarin het bedrijf wordt gedwongen om met de praktijken te stoppen.

YouTube, Twitter en Venmo hebben al wel zo'n dwangbrief verstuurd. Clearview schendt volgens hen de richtlijnen van de platformen. Zij willen ook dat het bedrijf alle data verwijdert die eerder van het platform zijn verzameld. "De voorwaarden van YouTube verbieden expliciet het verzamelen van data die gebruikt kunnen worden om personen te identificeren", aldus een woordvoerder van YouTube.

Clearview ligt onder vergrootglas

Clearview ligt sinds eind januari in de Verenigde Staten onder een vergrootglas nadat The New York Times een artikel publiceerde waarin staat dat het bedrijf meer dan drie miljard afbeeldingen van onder meer sociale media heeft gekopieerd. Deze methode staat ook wel bekend als scraping.

Het Amerikaanse bedrijf heeft zo een database gecreëerd met gezichten waar gezichtsherkenning op toegepast kan worden om de identiteit van personen te achterhalen. Clearview reageerde tegen CBS News dat de applicatie alleen beschikbaar is voor de politie, zodat criminelen sneller geïdentificeerd kunnen worden.

Clearview vertelde het recht te hebben op toegang tot data die publiekelijk toegankelijk is. "We hebben ons systeem zo gebouwd dat het alleen informatie verzamelt die publiekelijk toegankelijk is en dat vervolgens indexeert", vertelde de CEO van Clearview. Hij zegt dat Clearview het recht heeft om toegang te hebben tot data die publiekelijk toegankelijk zijn.