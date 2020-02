Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag tot vier jaar cel geëist tegen een twintigjarige jongen uit Hengelo en zeventienjarige jongen uit Huizen. Het tweetal wordt verdacht van oplichting, computervredebreuk, bedreiging en afpersing. Ze zouden tientallen mensen hebben opgelicht via Marktplaats.

Het tweetal zou via een phishingsite valse betaalverzoeken hebben gestuurd naar mensen die producten verkochten op Marktplaats. Ze deden zich voor als potentiële kopers en vroegen de verkopers om 1 cent over te maken zodat ze konden vaststellen dat de verkopers te vertrouwen waren.

Door het overmaken van de cent via de phishingwebsite, kwamen de oplichters in het bezit van de inloggegevens die de slachtoffers gebruikten om te internetbankieren. De verdachten zouden deze inloggegevens gebruikt hebben om van de spaarrekening geld over te maken naar de betaalrekening van het slachtoffer.

De daders beweerden vervolgens dat ze per ongeluk te veel geld naar de verkoper hadden overgemaakt. Of de verkoper een deel van het bedrag naar hun rekening terug kon storten.

Als de verkopers dit deden, werden de bedragen overgeboekt naar de rekeningen van zogenoemde geldezels, die hun rekeningen voor de verdachten beschikbaar stelden. Zij moesten het bedrag vervolgens contant opnemen en overdragen aan het tweetal.

Gedreigd met brandstichting of zware mishandeling

Slachtoffers die doorhadden dat er iets niet in de haak was en weigerden het geld over te maken, werden bedreigd met zware mishandeling of brandstichting.

In totaal werden 34 mensen het slachtoffer. Bij 29 van hen werd ingebroken op de computer, 10 van hen werden daadwerkelijk opgelicht en 13 mensen werden door het tweetal bedreigd.

De officier van justitie noemt de verdachten "slim met computers en slim in het leggen van contacten. Maar deze vaardigheden hebben ze op een volstrekt foute manier ingezet door vele personen op te lichten. Hun vertrouwen is ernstig beschaamd."

De officier van justitie eiste een onvoorwaardelijke celstraf van vier jaar tegen de twintigjarige verdachte. Tegen de zeventienjarige werd negen maanden jeugddetentie geëist, waarvan 94 dagen voorwaardelijk.