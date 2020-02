129 organisaties die zich inzetten voor het welzijn van kinderen hebben Facebook woensdag een brief gestuurd om het platform met klem te verzoeken encryptieplannen te staken, schrijft The New York Times donderdag. De organisaties zijn bang dat kindermisbruikers door het versleutelen van de chatdiensten daar ongestoord hun gang kunnen gaan.

Facebook is van plan om zijn berichtenapps standaard van zogenoemde end-to-endencryptie te voorzien. Deze versleuteling zorgt ervoor dat alleen de verzender en de ontvanger van het bericht de inhoud kunnen lezen. WhatsApp is al op deze manier versleuteld.

De kinderorganisaties vrezen dat het door de versleuteling bijna onmogelijk is om misbruik te herkennen. Daders zouden zich achter deze encryptie kunnen verschuilen en daardoor ongestoord hun gang kunnen gaan.

"Facebook heeft een verantwoordelijkheid om samen te werken met handhavers en seksueel misbruik op diensten van Facebook te voorkomen", schrijven de organisaties in de brief. "Kinderen mogen niet in gevaar worden gebracht als gevolg van commerciële beslissingen."

De organisaties roepen Facebook daarom op om te stoppen met het uitrollen van de encryptieplannen totdat het bedrijf een manier heeft gevonden om de veiligheid van kinderen voldoende te waarborgen.

'Encryptie is nodig voor de veiligheid van gebruikers'

In oktober 2019 riepen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk al op om Messenger niet zo sterk te versleutelen als Facebook van plan is. De ambtenaren vrezen dat het daardoor voor autoriteiten moeilijker wordt om terrorisme, kinderporno en inmenging in verkiezingen tegen te gaan.

Facebook stelt in een reactie dat versleuteling belangrijk is om gebruikers te beschermen tegen hackers en criminelen. Het bedrijf zegt bezig te zijn met het opstellen van veiligheidsrichtlijnen voor kinderen en daarbij nauw samen te werken met experts op het gebied van kinderveiligheid.

"We zijn in deze industrie leiders geweest in het beschermen van kinderen tegen uitbuiting en we tonen dezelfde inzet en leiderschap op het gebied van encryptie", aldus Facebook.